«Живемо під землею». Мешканці зруйнованого росіянами Оріхова розказали про свій побут

Мер міста: «Люди живуть у підвалах»

Місто Оріхів у Запорізькій області знаходиться приблизно за 10 км від передової. Мешканців просять виїжджати, але вони залишаються жити під постійними обстрілами без води та електроенергії. Про те, як живе місто, зняла сюжет блогерка Раміна Есхакзай.

Микола Вініченко, голова міської військової адміністрації, розповів, що люди не виїжджають, тому що у когось немає коштів на це, хтось просто не хоче залишати домівки.

«Люди живуть у підвалах, багатоповерхівки пусті. Цього року завезли їм «буржуйки», вугілля, заряджаються у «пунктах незламності». Місто зруйноване на 99%, треба будувати все нове. Росіяни хаотично б'ють по місту, по цивільним», – розповідає мер міста.

Місцевий мешканець Олександр поділився своїми емоціями про життя у прифронтовому місті. Він розповідає, що багато людей померло від інсультів та інфарктів.

«Живемо одним днем, це війна. Нам пропонували їхати, а куди нам у нашому віці?! На вулиці 30 будинків і тільки 2 мешканці. Через день хліб отримуємо у міській раді. На початку бігали, ховалися, важко особливо для похилих людей, багато померли від інсультів, інфарктів, навіть кури гинуть. У місті багато знайомих загинуло», – поділився Олександр.

Жителька міста Людмила розповіла, що коли їздить містом – заплющує очі, адже не може дивитися на масштаб руйнувань.

«Ми на цьому краю наче вищими силами збережені. Я маю погреб, не ходила туди, тому що немає сенсу. Прожила день - дякую, Боженька. Вранці прокинулася, я дякую Богу за день, за можливість жити у будинку. Пропонували виїжджати, дочка виїхала до Польщі до повномасштабного вторгнення, мене кликала. Я минулого року склала речі, було дуже страшно, а потім зрозуміла, що немає куди тікати. Людей і на іншій землі наздоганяє доля. У мене все буде добре. Що тут тільки не літало! І гранатомети, міномети, фосфорні ми бачили, від касетних мене врятувало тільки диво», – зауважила Людмила.

За її словами, всі працюють на землі, міська рада допомагає мешканцям, так само багато допомагають небайдужі люди, які привозять допомогу. Газ та воду привозить комунальне підприємство. Працює також ринок, у кожного є свій город, тож люди живуть товарообігом

Місцевий житель Анатолій додав, що всі просто сподіваються на краще та лагодять зруйноване майно.

Нагадаємо, за останню добу на Оріхівському напрямку ворог п'ять разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.