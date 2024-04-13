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Ротація підрозділів в Україні: стало відомо, як відбувається процес

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ротація підрозділів в Україні: стало відомо, як відбувається процес
Щоб перевезти особовий склад та техніку підрозділу, необхідно багато часу і зусиль
фото з відкритих джерел

Військова бригада – це тисячі людей, сотні одиниць техніки, яку потрібно забезпечити засобами перевезення

Триває планова ротація підрозділів, які від початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій. Про це сказав в ефірі «24 Каналу» очільник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він наголосив, що ротацією мають займатися фахівці.

«Це кропіткий, серйозний та професійний підхід. Добре, що про це заговорили. Впевнений, що журналісти та дотичні структури обов'язково спостерігатимуть за процесом», – зазначив він.

«Якщо якісь частини не будуть виводити або не буде обіцяної ротації, це стане доступним для суспільства. Ніхто нікого обманювати не збирається. Тут питання у збереженні особового складу та наявних технічних засобів у військових частинах при ротації», – додав Іван Тимочко.

Тимочко навів приклад, що навіть переїзд сім'ї до іншого будинку займає багато часу: спочатку необхідно скласти речі в старій оселі, перевезти їх, й згодом розмістити в новому помешканні.

Водночас військова бригада – це тисячі людей, сотні одиниць техніки, величезна кількість зброї, склади та багато інших моментів, які потрібно забезпечити засобами перевезення та вберегти під час ротації.

Та сама броньована техніка переміщується на тралах або ешелонами. Усе залежить від умов, в яких вона перебуває – які реалії дають можливість пересуватися.

Раніше військовий психолог назвав оптимальний термін ротації для солдатів на передовій. 

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Теги: перевезення війна військові психолог

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