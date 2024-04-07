Ворог вдарив балістикою по Одещині: є поранена та руйнування

Росіяни направили «Іскандер» на припортову інфраструктуру

Пізно ввечері 6 квітня російські окупанти вгатили балістикою по Одещині. Імовірно, ворог спрямував «Іскандер-М» на припортову інфраструктуру. Постраждала жінка. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Унаслідок удару по припортовій інфраструктурі Одещини виникла пожежа. Її оперативно ліквідували. Зазнали руйнувань адміністративна та технічна будівлі. Крім того, постраждала співробітниця одного з навколишніх підприємств, у неї акубаротравма.

Також, за даними оборонців, опівночі ворог здійснив атаку безпілотниками типу Shahed-131/136 уже в іншому напрямку. Протягом майже тригодинної бойової роботи сил протиповітряної оборони 11 ударних дронів знищено в небі над Дніпропетровщиною. Уламки збитих БпЛА пошкодили кілька будівель та автівки. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, що сьогодні після півночі російські окупанти вдарили по Харкову безпілотниками. Дрони пошкодили приватний будинок, троє людей дістали поранення.

До слова, триває 774-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.