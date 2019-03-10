У двох областях не працюють екстрені номери з мобільного



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На Дніпропетровщині сталося пошкодження магістральної лінії, у Запорізькій області – технічні несправності

У Запорізькій та Дніпропетровській областях тимчасово не працює виклик 101 з мобільних номерів операторів «Київстар» та «Водафон». Про це повідомляють сайти регіональних управлінь ДСНС в областях.

Відповідно до інформації ДСНС у Запорізькій області, через технічні несправності тимчасово не працюють екстрені номери «101», «102», «103» та «112» з мобільних операторів «Київстар» та «Водафон». В регіональному управлінні ДСНС радять телефонувати на екстрені номери зі стаціонарних телефонів або мобільного оператора «Лайфсел».

Через пошкодження магістральної лінії з мобільних операторів «Київстар» та «Водафон» неможливо зателефонувати на спецлінію 101, повідомляє сайт ДСНС у Дніпропетровській області. В разі необхідності там радять користуватися міськими номерами 056-744-30-19 або 056-744-25-87.

Ремонтні роботи тривають.

Нагадаємо, у Львові, у ніч на неділю, 10 березня, та зранку були сильні пориви вітру, які наробили місцевим жителям лиха.