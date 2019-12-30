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    Події в Україні

    У Харкові горів корпус Центру професійно-технічної освіти

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    Площа пожежі склала близько 200 кв. м - У Харкові горів корпус Центру професійно-технічної освіти
    Площа пожежі склала близько 200 кв. м
    Фото: ДСНС

    Гасити пожежу відправили чотири відділення ДСНС

    У неділю ввечері, 29 грудня, у Харкові виникла пожежа в приміщенні Центру професійно-технічної освіти.

    Про це повідомляє пресцентр ДСНС в Харківській області.

    Зазначається, що горів соціально-побутовий корпус Центру професійно-технічної освіти, по бульвару В. Каркача, 24. Гасити пожежу відправили чотири відділення ДСНС.

    «На момент прибуття рятувальників було встановлено, що горять дерев'яні конструкції покрівлі переходу між двома будівлями соціально-побутових корпусів Центру. Площа пожежі склала близько 200 кв. м», - відзначили в пресцентрі.

    На даний момент причина та збитки від пожежі не встановлені. Потерпілих і жертв немає.

    До слова, у місті Нова Каховка на Херсонщині сталася пожежа в церкві Святого Миколая. Рятувальникам знадобилося майже півтори години, щоб впоратися з вогнем.

    Харків пожежа освіта
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