У Харкові горів корпус Центру професійно-технічної освіти
Гасити пожежу відправили чотири відділення ДСНС
У неділю ввечері, 29 грудня, у Харкові виникла пожежа в приміщенні Центру професійно-технічної освіти.
Про це повідомляє пресцентр ДСНС в Харківській області.
Зазначається, що горів соціально-побутовий корпус Центру професійно-технічної освіти, по бульвару В. Каркача, 24. Гасити пожежу відправили чотири відділення ДСНС.
«На момент прибуття рятувальників було встановлено, що горять дерев'яні конструкції покрівлі переходу між двома будівлями соціально-побутових корпусів Центру. Площа пожежі склала близько 200 кв. м», - відзначили в пресцентрі.
На даний момент причина та збитки від пожежі не встановлені. Потерпілих і жертв немає.
До слова, у місті Нова Каховка на Херсонщині сталася пожежа в церкві Святого Миколая. Рятувальникам знадобилося майже півтори години, щоб впоратися з вогнем.