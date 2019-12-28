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    У Києві горів інститут токсикології

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    У Києві горів інститут токсикології
    Фото ГУ ДСНС України у м. Києві

    Пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі двоповерхової будівлі

    Столичні рятувальники сьогодні ліквідували пожежу на території Інституту екогігієни та токсикології.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «28 грудня о 12:08 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території інституту токсикології, на вул. Героїв Оборони, що у Голосіївському районі столиці», – йдеться у повідомленні.

    Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі двоповерхової будівлі.

    О 12:28 пожежу вдалося локалізувати на площі 50 кв. м, а о 12:38 – ліквідувати.

    До ліквідації пожежі було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Інформації щодо жертв та постраждалих внаслідок цієї події немає.

    Нагадаємо, у Києві палали незаконні забудови.

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    пожежа Київ ДСНС рятувальники
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