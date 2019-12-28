У Києві горів інститут токсикології



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Фото ГУ ДСНС України у м. Києві

Пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі двоповерхової будівлі

Столичні рятувальники сьогодні ліквідували пожежу на території Інституту екогігієни та токсикології.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«28 грудня о 12:08 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території інституту токсикології, на вул. Героїв Оборони, що у Голосіївському районі столиці», – йдеться у повідомленні.

Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі двоповерхової будівлі.

О 12:28 пожежу вдалося локалізувати на площі 50 кв. м, а о 12:38 – ліквідувати.

До ліквідації пожежі було залучено 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Інформації щодо жертв та постраждалих внаслідок цієї події немає.

Нагадаємо, у Києві палали незаконні забудови.

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