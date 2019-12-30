  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Херсонській області сталася пожежа в церкві. Можливий підпал

    • Розсилка
    <p>Рятувальники боролися з вогнем&nbsp;майже півтори години</p> - У Херсонській області сталася пожежа в церкві. Можливий підпал

    Рятувальники боролися з вогнем майже півтори години

    Фото: ДСНС

    Парафіяни церкви стверджують, що був проведений цілеспрямований підпал

    У місті Нова Каховка на Херсонщині сталася пожежа в церкві Святого Миколая. Рятувальникам знадобилося майже півтори години, щоб впоратися з вогнем.

    Про це у неділю повідомляє ДСНС.

    Зазначається, що пожежні виїхали на місце події вже через хвилину після отримання виклику. Там вони побачили, що горять будівельні матеріали і побутові речі в складському приміщенні храму на площі 15 кв м. Ніхто не постраждав.

     Рятувальники вважають, що причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.

    70_02

    У свою чергу місцеве видання «Новий день» з посиланням на прихожан церкви стверджує, що був проведений цілеспрямований підпал.

    Також зазначено, що храм належить Українській православній церкві.

    До слова, вчора у США невідомий влаштував смертельну стрілянину у церкві.

    пожежа церква ДСНС Українська православна церква Херсонщина рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ