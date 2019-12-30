У Херсонській області сталася пожежа в церкві. Можливий підпал



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Рятувальники боролися з вогнем майже півтори години Фото: ДСНС

Парафіяни церкви стверджують, що був проведений цілеспрямований підпал

У місті Нова Каховка на Херсонщині сталася пожежа в церкві Святого Миколая. Рятувальникам знадобилося майже півтори години, щоб впоратися з вогнем.

Про це у неділю повідомляє ДСНС.

Зазначається, що пожежні виїхали на місце події вже через хвилину після отримання виклику. Там вони побачили, що горять будівельні матеріали і побутові речі в складському приміщенні храму на площі 15 кв м. Ніхто не постраждав.

Рятувальники вважають, що причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.

У свою чергу місцеве видання «Новий день» з посиланням на прихожан церкви стверджує, що був проведений цілеспрямований підпал.

Також зазначено, що храм належить Українській православній церкві.

До слова, вчора у США невідомий влаштував смертельну стрілянину у церкві.