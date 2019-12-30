У Херсонській області сталася пожежа в церкві. Можливий підпал
Рятувальники боролися з вогнем майже півтори години
Парафіяни церкви стверджують, що був проведений цілеспрямований підпал
У місті Нова Каховка на Херсонщині сталася пожежа в церкві Святого Миколая. Рятувальникам знадобилося майже півтори години, щоб впоратися з вогнем.
Про це у неділю повідомляє ДСНС.
Зазначається, що пожежні виїхали на місце події вже через хвилину після отримання виклику. Там вони побачили, що горять будівельні матеріали і побутові речі в складському приміщенні храму на площі 15 кв м. Ніхто не постраждав.
Рятувальники вважають, що причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.
У свою чергу місцеве видання «Новий день» з посиланням на прихожан церкви стверджує, що був проведений цілеспрямований підпал.
Також зазначено, що храм належить Українській православній церкві.
До слова, вчора у США невідомий влаштував смертельну стрілянину у церкві.