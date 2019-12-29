Пожежа в Одесі: потерпілим і сім'ям загиблих виплатили 3,6 млн грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Згорілий коледж в Одесі

15 сімей загиблих отримали по 120 тисяч гривень з урахуванням вартості ритуальних послуг

Одеська влада виплатила з міського бюджету понад 3,6 млн грн сім'ям загиблих і постраждалим в результаті пожежі в коледжі.

Про це в суботу, 28 грудня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Згідно з розпорядженням міського голови, сім'ям загиблих і особам, які постраждали внаслідок пожежі, що сталася 4 грудня 2019 року в одеському коледжі, надано одноразову матеріальну допомогу.

«Всього за рахунок коштів бюджету міста Одеси виплачена матеріальна допомога сім'ям загиблих і постраждалих внаслідок пожежі на загальну суму 3 620,0 тис. грн, - йдеться в повідомленні.

Крім того, за рахунок коштів цільового фонду Одеської міської ради сім'ям загиблих і особам, які постраждали внаслідок пожежі, надано матеріальної допомоги на загальну суму 890,0 тис. грн, в тому числі - восьми сім'ям загиблих по 50,0 тис. грн на одну родину і 31 постраждалій особі - від 10,0 до 30,0 тис. грн в залежності від стану тяжкості ушкоджень.

Восьми сім'ям загиблих буде надана матеріальна допомога в наступному 2020 році.

Нагадаємо, 26 грудня в Одесі поховали двох 16-річних студенток, які загинули під час пожежі у коледжі.

За день до цього експерти ідентифікували тіла всіх 16 загиблих внаслідок пожежі на вулиці Троїцькій, 25 в Одесі.

Нагадаємо, урядова комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі назвала причину трагедії, що забрала життя 16 людей. Основною версією виникнення пожежі в коледжі Одеси вважається займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі будівлі.

Раніше було опубліковано список загиблих в результаті пожежі в Одесі.

Суд відправив цілодобовий під домашній арешт директора згорілого одеського коледжу. Директора підозрюють у службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Зазначимо, що після пожежі керівництво ДСНС області звільнили.