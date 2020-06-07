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    Нацгвардія та поліція взяли під посилену охорону курорти Одещини

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    Для посилення охорони&nbsp;заплановано залучити понад 500 правоохоронців - Нацгвардія та поліція взяли під посилену охорону курорти Одещини
    Для посилення охорони заплановано залучити понад 500 правоохоронців
    Фото: МВС

    Силовики нестимуть службу в цілодобовому режимі

    Співробітники Нацгвардійці та поліції 6 червня взяли під посилену охорону курортні зони Одеси та Одеської області.

    Про це у Facebook повідомляє пресслуджба МВС.

    «Основні зусилля будуть спрямовані на профілактику правопорушень, боротьбу із злочинністю та захист прав і свобод місцевих жителів та туристів, які приїдуть відпочивати», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, до цих заходів заплановано залучити понад 500 правоохоронців зі складу представників Нацполіції, патрульної поліції, Нацгвардії та поліції охорони.

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    Нацгвардійці та поліцейські нестимуть службу в цілодобовому режимі, уточнюють в МВС.

    Зазначимо, що Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області закликало українців відмовитися від купання в Чорному морі через брудну воду. Наразі за результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.

    Національна поліція України МВС Одеса відпочинок Нацгвардія туризм Одещина охорона
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