Нацгвардія та поліція взяли під посилену охорону курорти Одещини



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Для посилення охорони заплановано залучити понад 500 правоохоронців Фото: МВС

Силовики нестимуть службу в цілодобовому режимі

Співробітники Нацгвардійці та поліції 6 червня взяли під посилену охорону курортні зони Одеси та Одеської області.

Про це у Facebook повідомляє пресслуджба МВС.

«Основні зусилля будуть спрямовані на профілактику правопорушень, боротьбу із злочинністю та захист прав і свобод місцевих жителів та туристів, які приїдуть відпочивати», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до цих заходів заплановано залучити понад 500 правоохоронців зі складу представників Нацполіції, патрульної поліції, Нацгвардії та поліції охорони.

Нацгвардійці та поліцейські нестимуть службу в цілодобовому режимі, уточнюють в МВС.

Зазначимо, що Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області закликало українців відмовитися від купання в Чорному морі через брудну воду. Наразі за результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.