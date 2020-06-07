Нацгвардія та поліція взяли під посилену охорону курорти Одещини
Силовики нестимуть службу в цілодобовому режимі
Співробітники Нацгвардійці та поліції 6 червня взяли під посилену охорону курортні зони Одеси та Одеської області.
Про це у Facebook повідомляє пресслуджба МВС.
«Основні зусилля будуть спрямовані на профілактику правопорушень, боротьбу із злочинністю та захист прав і свобод місцевих жителів та туристів, які приїдуть відпочивати», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, до цих заходів заплановано залучити понад 500 правоохоронців зі складу представників Нацполіції, патрульної поліції, Нацгвардії та поліції охорони.
Нацгвардійці та поліцейські нестимуть службу в цілодобовому режимі, уточнюють в МВС.
Зазначимо, що Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області закликало українців відмовитися від купання в Чорному морі через брудну воду. Наразі за результатами лабораторних досліджень морська вода не відповідає санітарно-мікробіологічним показникам.