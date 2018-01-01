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    Вандали на Сумщині розбили меморіальну дошку загиблому бійцю АТО

    Меморіальну дошку, де навчався військовий, невідомі зловмисники розбили на дрібні частини
    У місті Кролевець Сумської області вандали розбили меморіальну дошку загиблому в зоні проведення антитерористичної операції бійцю 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України Олександру Терещенку. Як повідомила керівник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Ельвіра Біганова, інформацію про надзвичайну подію
    • Вчора, 22:54
    • Розсилка
    Розбита меморіальна дошка
    Розбита меморіальна дошка

    Меморіальну дошку, де навчався військовий, невідомі зловмисники розбили на дрібні частини

    У місті Кролевець Сумської області вандали розбили меморіальну дошку загиблому в зоні проведення антитерористичної операції бійцю 58-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України Олександру Терещенку.

    Як повідомила керівник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в області Ельвіра Біганова, інформацію про надзвичайну подію сьогодні, 5 лютого, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За її інформацією, меморіальну дошку, встановлену 22 січня цього року на будівлі міської ЗОШ № 2, де навчався Терещенко, невідомі зловмисники розбили на дрібні частини.

    «Оскільки камер відеоспостереження на школі немає, за фактом знищення меморіальної дошки загиблому в АТО військовослужбовцю працівники Кролевецького відділення поліції проводять перевірку. За її результатами вирішуватиметься питання про кваліфікацію події», – зазначила Біганова.

    Терещенко у 2014-2015 рр. під час третьої хвилі часткової мобілізації проходив службу в Нацгвардії. 30 січня 2017 року уклав новий контракт на проходження військової служби. Останнім часом служив командиром гармати бригадної артилерійської групи 58-ї ОМБр. Загинув у ніч з 13 на 14 грудня 2017 року при виконанні бойового завдання у Новоайдарівському районі Луганської області.

    Нагадаємо, у місті Сміла Черкаської області невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні.

    Раніше повідомлялося, що суд арештував луганчанина, який сплюндрував меморіал Героям Небесної Сотні.

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