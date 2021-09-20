Працює вибухотехніка, людей евакуювали: в Одесі замінували два суди

До обох установ скерували слідчо-оперативні групи поліції

В Одесі анонім повідомив про загрозу вибуху у будівлях Південно-західного апеляційного господарського та Одеського окружного адміністративного судів. Наразі триває перевірка об'єктів. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.

Згідно з повідомленням, до обох установ скерували слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніків та кінологів. Триває перевірка будівель.

На сторінці Південно-західного апеляційного господарського суду повідомили, що станом на 14:40 усіх працівників та відвідувачів установи евакуювали з будівлі.

Нагадаємо, шестирічний учень на Полтавщині повідомив про замінування свого навчального закладу. Інцидент стався у гімназії села Розсошенці.

Раніше повідомлялося, що киянин замінував власний будинок, бо йому стало нудно (фото).