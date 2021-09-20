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    Працює вибухотехніка, людей евакуювали: в Одесі замінували два суди

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    Працює вибухотехніка, людей евакуювали: в Одесі замінували два суди
    Фото з відкритих джерел

    До обох установ скерували слідчо-оперативні групи поліції

    В Одесі анонім повідомив про загрозу вибуху у будівлях Південно-західного апеляційного господарського та Одеського окружного адміністративного судів. Наразі триває перевірка об'єктів. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції Одеської області.

    Згідно з повідомленням, до обох установ скерували слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніків та кінологів. Триває перевірка будівель.

    На сторінці Південно-західного апеляційного господарського суду повідомили, що станом на 14:40 усіх працівників та відвідувачів установи евакуювали з будівлі.

    Нагадаємо, шестирічний учень на Полтавщині повідомив про замінування свого навчального закладу. Інцидент стався у гімназії села Розсошенці.

    Раніше повідомлялося, що киянин замінував власний будинок, бо йому стало нудно (фото).

    Теги: суд Одеса замінування
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    Працює вибухотехніка, людей евакуювали: в Одесі замінували два суди