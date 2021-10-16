У метро машиніст поїзда побився із пасажиром (відео)

Машиніст побив пасажира на очах у купи людей, у конфлікт ніхто не втрутився

Машиніста після бійки відсторонили, наразі триває службова перевірка

У харківському метрополітені машиніст побився із пасажиром. Відповідне відео інциденту поширили у соцмережах. На ньому видно, як чоловік мутузить пасажира, що тримає в руках пляшку, схожу на пивну. На підлозі вагону метро розлитий її вміст.

Сутичка триває певний час, після чого машиніст кидає у пасажира навушники та виходить із вагона. Побитий їх лаючись підбирає. У вагоні було людно, проте у конфлікт ніхто не втрутився.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

У поліції повідомили, що знайшли інформацію про інцидент в інтернеті, із заявами щодо сутички до них ніхто не звертався.

«16 жовтня до відділу поліції в метрополітені ГУНП в Харківській області надійшов рапорт співробітника поліції про те, що в мережі Інтернет виявлено відео, на якому машиніст електропоїзду б’є невідомого чоловіка. Встановлено, що подія сталася на станції метро «Проспект Гагаріна». Після конфлікту чоловік пішов з місця події. Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку відділу поліції в метрополітені. Причини і всі обставини події встановлюються», – ідеться у повідомленні.

Що стало причиною конфлікту, не зазначається. Як пише «Суспільне» з посиланням на речника Харківського метрополітену, машиніста після бійки відсторонили, наразі триває службова перевірка.

Водночас, як повідомляє УНІАН, машиніст поїзда метро в Харкові покарав порушника громадського порядку, який бешкетував у вагоні.

«Алкаш став пити пиво в метро, чіплятися до пасажирів, йому цього здалося мало, він замахнувся і вдарив по дзеркалу вагону. Пасажири боялися реагувати на таку хамську поведінку, тільки машиніст не витримав і покарав його по-чоловічому. На наступній станції на алкаша вже чекали копи», – написав про подію місцевий Телеграм-канал «Харків 1654» в суботу вранці.

Нагадаємо, 12 жовтня пасажири київського метрополітену були здивовані, побачивши у вагонах ятки з продуктами, одягом, технікою. Крім того, надавалися послуги салонів краси. Як з’ясувалося, це був перформанс.