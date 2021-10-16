П’яний водій вантажівки у Києві наїхав на двох пішоходів: 25-річний чоловік помер (фото)

За фактом ДТП відрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху

П’яний водій вантажівки збив пішоходів і втік з місця події

В Оболонському районі Києва водій вантажівки «MAN» збив двох пішоходів, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Степана Бандери. Внаслідок аварії постраждав сценарист Суспільного Олександр Зінченко, а його товариш Олександр Шибицький помер у лікарні.

Як повідомило столичне управління Нацполіції, ввечері 15 жовтня водій вантажівки 1974 року народження скоїв наїзд на пішоходів у стані алкогольного сп’яніння і втік з місця події.

«Прилад Драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю у водія», – повідомили в поліції.

Внаслідок аварії постраждали двоє людей 1977 та 1996 років народження, їх госпіталізували до лікарні. За фактом ДТП відрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Серед постраждалих внаслідок наїзду вантажівки опинився редактор (сценарист) Суспільного, історик та публіцист Олександр Зінченко. Зокрема, він є сценаристом документального серіалу «Колапс: Як українці зруйнували імперію зла», присвяченого 30-річчю проголошення Незалежності України.

Олександр каже, що фактично не пам’ятає подробиць аварії.

«Ми вирішили зробити собі екскурсію у вихідний вечір у магазин IKEА, оскільки ніколи там не були. Ми йшли по тротуару вздовж проспекту Бандери, і зайшли в один з відрогів проспекту. Швидше за все це сталося (аварія – ред.) між 17:40 і 17:47. Хтось зателефонував у швидку. Я нічого не пам’ятаю, окрім одного крупного плану – що я намагався за власним ременем накласти жгут своєму приятелю. Я це згадав, коли мене привезли у лікарню», – розповів журналіст.

За його словами, він відбувся розсіченням та легким струсом мозку, а його товариша лікарі не змогли врятувати, під ранок він помер.

За тиждень Олександру Шибицькому мало виповнитися 25 років.

Пізніше патрульні поліцейські зупинили порушника на Столичному шосе та затримали його.