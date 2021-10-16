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    П’яний водій вантажівки у Києві наїхав на двох пішоходів: 25-річний чоловік помер (фото)

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    За фактом ДТП відрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху - П’яний водій вантажівки у Києві наїхав на двох пішоходів: 25-річний чоловік помер (фото)
    За фактом ДТП відрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху
    Фото столичного управління Нацполіції

    П’яний водій вантажівки збив пішоходів і втік з місця події

    В Оболонському районі Києва водій вантажівки «MAN» збив двох пішоходів, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Степана Бандери. Внаслідок аварії постраждав сценарист Суспільного Олександр Зінченко, а його товариш Олександр Шибицький помер у лікарні.

    Як повідомило столичне управління Нацполіції, ввечері 15 жовтня водій вантажівки 1974 року народження скоїв наїзд на пішоходів у стані алкогольного сп’яніння і втік з місця події.

    «Прилад Драгер показав 2.68 проміле вмісту алкоголю у водія», – повідомили в поліції.

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    П’яний водій вантажівки у Києві наїхав на двох пішоходів: 25-річний чоловік помер (фото)
    П’яний водій вантажівки у Києві наїхав на двох пішоходів: 25-річний чоловік помер (фото)
    Фото столичного управління Нацполіції

    Внаслідок аварії постраждали двоє людей 1977 та 1996 років народження, їх госпіталізували до лікарні. За фактом ДТП відрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286-1 КК України). Ця стаття передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    Серед постраждалих внаслідок наїзду вантажівки опинився редактор (сценарист) Суспільного, історик та публіцист Олександр Зінченко. Зокрема, він є сценаристом документального серіалу «Колапс: Як українці зруйнували імперію зла», присвяченого 30-річчю проголошення Незалежності України.

    Олександр каже, що фактично не пам’ятає подробиць аварії.

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    «Ми вирішили зробити собі екскурсію у вихідний вечір у магазин IKEА, оскільки ніколи там не були. Ми йшли по тротуару вздовж проспекту Бандери, і зайшли в один з відрогів проспекту. Швидше за все це сталося (аварія – ред.) між 17:40 і 17:47. Хтось зателефонував у швидку. Я нічого не пам’ятаю, окрім одного крупного плану – що я намагався за власним ременем накласти жгут своєму приятелю. Я це згадав, коли мене привезли у лікарню», – розповів журналіст.

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    За його словами, він відбувся розсіченням та легким струсом мозку, а його товариша лікарі не змогли врятувати, під ранок він помер.

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    За тиждень Олександру Шибицькому мало виповнитися 25 років.

    Пізніше патрульні поліцейські зупинили порушника на Столичному шосе та затримали його.

    Теги: ДТП вантажівки смерть водій аварія Олександр Зінченко поліція чоловік MAN
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    П’яний водій вантажівки у Києві наїхав на двох пішоходів: 25-річний чоловік помер (фото)