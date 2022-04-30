Окупанти викрали двох британських волонтерів

Громадяни Великобританії забезпечували евакуаційні коридори

Британські волонтери, що працювали на півдні України, викрадені окупантами. Як повідомляє «Магнолія-ТБ», за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 25 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ викрали двох волонтерів із Великобританії, які були задіяні в організації та забезпеченні евакуаційних коридорів на території Запорізької області. Наразі їх місцезнаходження невідомо.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області, йдеться у повідомленні.

Раніше видання Великобританії розмістили фотографію британського військового, який загинув на війні в Україні.

Нагадаємо, що 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова. Замість нього призначили так званого «в.о. мера» – Галину Данильченко.

Однак жителі міста висловили протест на дії окупантів так кілька днів поспіль виходити на мітинги. Вони скандували: «Мелітополь – Україна!» та «Де наш мер?!».

16 березня Федорова звільнили з російського полону. Як повідомила співголова парламентської фракції «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, його обміняли на полонених російських окупантів.

А 21 березня рашисти викрали у Мелітополі чотирьох журналістів. Жертвами стали журналісти «МВ-холдингу» – видавець Михайло Кумок, випусковий редактор Євгенія Борян, журналісти Юлія Ольховська та Любов Чайка.

Також сьогодні стало відомо, що прізвище викраденого в Мелітополі спортивного тренера Андрія Голубєва внесено федеральною службою з фінансового моніторингу країни-агресора (Росфінмоніторингу) до переліку «екстремістів» та «терористів».