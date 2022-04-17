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    Кримінал

    Окупанти готують у Криму «табори перекваліфікації» для українських учителів

    Окупанти готують у Криму «табори перекваліфікації» для українських учителів
    фото: Центр протидії дезінформації

    Так звані «російські стандарти освіти» будуть застосовані і щодо викрадених з окупованих територій українських дітей

    Влада окупованого Криму має намір створити так звані табори перекваліфікації для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей з метою переведення їх на «російські стандарти навчання». Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

    «Самопроголошений голова Криму Аксьонов повідомив про створення літніх «таборів перекваліфікації» для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова. Робитимуть це для того, щоб перевести їх на «російські стандарти освіти», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що так звані «російські стандарти освіти» будуть застосовані і щодо викрадених з окупованих територій українських дітей.

    Їх хочуть примушувати вивчати російську мову, оскільки, на думку окупантів, діти з України недостатньо володіють «язиком», зазначають у Центрі протидії дезінформації.

    «Викрадення Росією українців є порушенням норм міжнародного права», - заявили в організації.

    Кримськотатарський ресурсний центр у Фейсбуці опублікував відео, в якому так званий «глава» Криму розповідає, що нібито до літа буде сформовано програми переходу українських вчителів на так звані «російські стандарти освіти».

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    Теги: Крим росія окупанти пропаганда війна викрадення Україна депортація вчитель окупація #stoprussia
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    Окупанти готують у Криму «табори перекваліфікації» для українських учителів