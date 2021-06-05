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    У Карпатах рятувальники відшукали заблукалих туристів

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    Прикарпатські рятувальники відшукали у горах заблукалих туристів - У Карпатах рятувальники відшукали заблукалих туристів
    Прикарпатські рятувальники відшукали у горах заблукалих туристів
    Фото з відкритих джерел

    Зв’язок із групою туристів був по мобільному телефону

    Прикарпатські рятувальники знайшли 5 туристів, серед яких четверо дітей, котрі заблукали в районі гори Хом’як. Про це повідомили у ДСНС.

    «5 червня о 15:45 на пункт зв'язку Державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Яремче від громадянина, жителя міста Коломия, надійшло повідомлення про те, що, піднімаючись на гору Хом’як з села Татарів, зійшла зі стежки й заблукала група туристів з 5 осіб, з них 4 неповнолітніх», – йдеться в повідомленні.

    Зв’язок із групою туристів був по мобільному телефону.

    О 16:27 для пошуково-рятувальних робіт було направлено четверо рятувальників із Яремче на 1 одиниці техніки.

    О 18:05 рятувальники знайшли заблукалих туристів у задовільному стані та супроводили їх до села Поляниця, звідки вони направились до тимчасового місця проживання, поінформували в ДСНС.

    До слова, у Карпатах в перший день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів. Гори вкриті снігом, який вчора йшов протягом дня.

    Теги: ДСНС рятувальники повітря
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    У Карпатах рятувальники відшукали заблукалих туристів