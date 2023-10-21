Окупанти вивели в Чорне море ракетоносій

РФ б'є по Україні ракетами з кораблів у Чорному морі

Кількість «Калібрів», якими РФ зараз може вдарили по Україні, невідома

Станом на ранок суботи, 21 жовтня, російські окупанти вивели в Чорне море три кораблі, серед яких є ракетоносій. Про це повідомляють ВМС Збройних сил України.

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«У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають три ворожих кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», – йдеться в повідомленні.

У Середземному морі перебувають три ворожих кораблі серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет.

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РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

До слова, Болгарія, Румунія і Туреччина проводять підготовку для початку операції з розмінування Чорного моря.