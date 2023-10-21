Війська РФ атакують Харків ракетами С-300

Росіяни запускають ракети по місту з Білгородщини

Ворог вдарив по Харкову ракетами С-300

У Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Про це повідомив Мер міста Ігор Терехов у Telegram.

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«Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети», – написав Трехов.

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння на Харківщині.

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Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що загарбники завдали ударів по місту з комплексів С-300. Запуски здійснені з території Білгородської області.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів регіону перебувати в укриттях.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку у суботу вдень пролунали вибухи. У центрі міста є «приліт».