Війська РФ атакують Харків ракетами С-300
Ворог вдарив по Харкову ракетами С-300
У Харкові пролунало щонайменше два вибухи. Про це повідомив Мер міста Ігор Терехов у Telegram.
«Харків чує вибухи. Місто атакують ворожі ракети», – написав Трехов.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння на Харківщині.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив, що загарбники завдали ударів по місту з комплексів С-300. Запуски здійснені з території Білгородської області.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів регіону перебувати в укриттях.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку у суботу вдень пролунали вибухи. У центрі міста є «приліт».
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