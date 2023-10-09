На Ашкелон в Ізраїлі випущено ракети: постраждала дитина
ХАМАС заявив, що завдав серйозного удару 100 ракетами по місту Ашкелон
Терористи ХАМАС двічі обстріляли місто Ашкелон на півдні Ізраїлю. Ракета влучила в житловий будинок. Постраждала 8-річна дитина. Про це повідомляє The Times of Israel.
Місто двічі зазнало обстрілу. Одна з ракет влучила в житлову триповерхову будівлю. Через удар постраждала 8-річна дитина.
תיעוד: המטח הכבד לעבר אשקלון @glick_sh pic.twitter.com/bgfLmcxxYb— גלצ (@GLZRadio) October 8, 2023
До цього ХАМАС заявив, що завдав серйозного удару 100 ракетами по місту Ашкелон. Про це повідомило видання CNN.
Ракети були випущені по прибережному місту у відповідь на те, що Армія оборони Ізраїлю націлилася на безпечні будинки ХАМАСу.
Місто Ашкелон розташоване на півдні Ізраїлю, недалеко від кордону з сектором Газа.
Раніше стало відомо, що терористичне угруповання ХАМАС завдало ракетного удару по лікарні в Ашкелоні. Унаслідок цього одна жінка зазнала тяжких поранень. Ще п'ятеро осіб отримали легкі травми.
Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.
Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила 14-поверхову будівлю в Секторі Гази, а також «Палестинську вежу» у центрі міста.
Коментарі — 0