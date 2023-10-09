На Ашкелон в Ізраїлі випущено ракети: постраждала дитина

ХАМАС заявив, що завдав серйозного удару 100 ракетами по місту Ашкелон

Терористи ХАМАС двічі обстріляли місто Ашкелон на півдні Ізраїлю. Ракета влучила в житловий будинок. Постраждала 8-річна дитина. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Місто двічі зазнало обстрілу. Одна з ракет влучила в житлову триповерхову будівлю. Через удар постраждала 8-річна дитина.

תיעוד: המטח הכבד לעבר אשקלון @glick_sh pic.twitter.com/bgfLmcxxYb Будь ласка, читайте текст після реклами October 8, 2023

До цього ХАМАС заявив, що завдав серйозного удару 100 ракетами по місту Ашкелон. Про це повідомило видання CNN.

Ракети були випущені по прибережному місту у відповідь на те, що Армія оборони Ізраїлю націлилася на безпечні будинки ХАМАСу.

Місто Ашкелон розташоване на півдні Ізраїлю, недалеко від кордону з сектором Газа.

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Раніше стало відомо, що терористичне угруповання ХАМАС завдало ракетного удару по лікарні в Ашкелоні. Унаслідок цього одна жінка зазнала тяжких поранень. Ще п'ятеро осіб отримали легкі травми.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.

Ізраїльська армія після масованого ракетного обстрілу з боку палестинського анклаву вдарила по території Сектора Гази. Міністр оборони Ізраїлю дав розпорядження про терміновий збір резервістів.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) знищила 14-поверхову будівлю в Секторі Гази, а також «Палестинську вежу» у центрі міста.