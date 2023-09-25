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У невизнаному Придністров'ї знайдено уламки ракети С-300 (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У невизнаному Придністров'ї знайдено уламки ракети С-300 (фото, відео)
Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася
фото: News Maker

Уламки впали в один із городів у селі Кіцкани

У невизнаному Придністров'ї знайдено уламки ракети С-300. Про це повідомляє News Maker.

«У Придністров'ї впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року. Вибух стався у повітрі», – пише видання.

Як зазначає ЗМІ, уламки впали в один із городів у селі Кіцкани. За попередніми даними, постраждалих – немає.

«При цьому бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Вибух стався о першій годині ночі», – уточнило видання

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У невизнаному Придністров'ї знайдено уламки ракети С-300
фото: News Maker

Раніше повідомлялося, що після обстрілу російськими загарбниками Одеської області, у Румунії було знайдено уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія.

Нагадаємо, у Кишиневі розглядають вступ до Євросоюзу без території невизнаного Придністров’я.

До слова, колишній «керівник» Державної служби зв'язку та інформації невизнаного Придністров'я Геннадій Чорба вважає, що як тільки президентка Молдови Майя Санду вийде з-під тиску геополітичних гравців Молдови і звернеться до президента України Володимира Зеленського по допомогу в демілітаризації Придністров'я, тоді конфлікт в країні закінчиться.

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Теги: Молдова Придністров'я ракета

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