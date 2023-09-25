У невизнаному Придністров'ї знайдено уламки ракети С-300 (фото, відео)

Бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася

Уламки впали в один із городів у селі Кіцкани

У невизнаному Придністров'ї знайдено уламки ракети С-300. Про це повідомляє News Maker.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У Придністров'ї впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року. Вибух стався у повітрі», – пише видання.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначає ЗМІ, уламки впали в один із городів у селі Кіцкани. За попередніми даними, постраждалих – немає.

«При цьому бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Вибух стався о першій годині ночі», – уточнило видання

5 фото На весь екран







У невизнаному Придністров'ї знайдено уламки ракети С-300 фото: News Maker

Раніше повідомлялося, що після обстрілу російськими загарбниками Одеської області, у Румунії було знайдено уламки дронів, які, ймовірно, впали в районі сіл Нуферу і Вікторія.

Нагадаємо, у Кишиневі розглядають вступ до Євросоюзу без території невизнаного Придністров’я.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, колишній «керівник» Державної служби зв'язку та інформації невизнаного Придністров'я Геннадій Чорба вважає, що як тільки президентка Молдови Майя Санду вийде з-під тиску геополітичних гравців Молдови і звернеться до президента України Володимира Зеленського по допомогу в демілітаризації Придністров'я, тоді конфлікт в країні закінчиться.