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Ракетна атака на Полтавщину: з’явилися фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетна атака на Полтавщину: з’явилися фото
Наслідки ракетної атаки на Миргород
фото: Філіп Пронін / Telegram

Комісії обстежили вже 40 будинків і 36 квартир у Миргороді

У Полтавській ОВА показали наслідки ракетної атаки на Миргород 16 жовтня та повідомили про ще один пошкоджений об’єкт соціальної інфраструктури. Наслідки опублікував очільник ОВА Філіп Пронін.

«Сьогодні працювали в Миргороді. Були на місці події, поспілкувалися з людьми, чиє майно пошкоджене. Всі обов'язково отримають компенсацію в межах обласної комплексної програми. Крім того, є можливість скористатися державною підтримкою за програмою «єВідновлення», – йдеться в повідомленні.

Наразі комісії обстежили вже 40 будинків і 36 квартир. Робота триває.

Також стало відомо, що в результаті нічної ворожої атаки від вибухової хвилі пошкоджений ще один обʼєкт соціальної інфраструктури. У будівлі частково вибило вікна. Постраждалих немає.

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На весь екран

Нагадаємо, триває 600-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши п’ять керованих ракет Х-59, одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59 та 11 «Шахедів».

Теги: окупанти війна Полтавщина ракета

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