Удар по аеродрому в Бердянську: названо кількість і тип знищеної техніки РФ
Окупанти зазнали серйозних втрат авіаційної техніки
Фахівці OSINT, проаналізувавши супутникові знімки, ідентифікували кількість і тип знищеної або пошкодженої російської авіаційної техніки в результаті удару Atacms по аеродрому в окупованому Бердянську.
Згідно з їхніми даними знищено:
- чотири гелікоптери Мі-8
- п’ять гелікоптерів Ка-52.
Крім того, пошкоджено:
- чотири Мі-8.
Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.
Як повідомлялося, у результаті спецоперації, яку провели українські захисники, з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів.
Згодом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу балістичних ракет Atacms і подякував українським воїнам «за службу», а партнерам «за підтримку».
Президент Володимир Зеленський ввечері 17 жовтня підтвердив, що українські військові застосували американські ракети Atacms.
ЗМІ оприлюднили супутникові знімки аеродрому в окупованому Бердянську після ракетних ударів ЗСУ.
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