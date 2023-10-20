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Удар по аеродрому в Бердянську: названо кількість і тип знищеної техніки РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Удар по аеродрому в Бердянську: названо кількість і тип знищеної техніки РФ
ЗСУ завдали ударів по ворожих аеропортах ракетами Atacms
фото з відкритих джерел

Окупанти зазнали серйозних втрат авіаційної техніки

Фахівці OSINT, проаналізувавши супутникові знімки, ідентифікували кількість і тип знищеної або пошкодженої російської авіаційної техніки в результаті удару Atacms по аеродрому в окупованому Бердянську.

Згідно з їхніми даними знищено:

  • чотири гелікоптери Мі-8
  • п’ять гелікоптерів Ка-52.

Крім того, пошкоджено:

  • чотири Мі-8.
Удар по аеродрому в Бердянську: названо кількість і тип знищеної техніки РФ фото 1
Удар по аеродрому в Бердянську: названо кількість і тип знищеної техніки РФ фото 2

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.

Як повідомлялося, у результаті спецоперації, яку провели українські захисники, з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів.

Згодом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу балістичних ракет Atacms і подякував українським воїнам «за службу», а партнерам «за підтримку».

Президент Володимир Зеленський ввечері 17 жовтня підтвердив, що українські військові застосували американські ракети Atacms.

ЗМІ оприлюднили супутникові знімки аеродрому в окупованому Бердянську після ракетних ударів ЗСУ.

Теги: окупанти війна ракета Бердянськ аеродром

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