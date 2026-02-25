Головна Країна Події в Україні
Росія скидає на Херсон новий тип мін: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Росія скидає на Херсон новий тип мін: що відомо
Перепелиця: Її друкують на 3D-принтері, всередині міститься вибухова речовина, детонатор і те, що потрібно для його спрацювання
фото: Суспільне

Нові 3D‑друковані міни почали виявляти у прифронтовому Херсоні

Російські окупаційні війська почали застосовувати у прифронтовому Херсоні новий тип саморобних протипіхотних мін, виготовлених за допомогою 3D-друку. Через специфічне маскування та пластиковий корпус ці вибухові пристрої вкрай важко помітити навіть досвідченим саперам. Застосування таких засобів є черговою спробою ворога компенсувати дефіцит штатних мін «пелюсток» (ПФМ-1) та посилити терор проти жителів міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Нові міни є модернізованою версією саморобних вибухових пристроїв, які військові РФ раніше називали «пряниками». Головна відмінність – корпус, надрукований на 3D-принтері, та збільшений обсяг вибухівки. Як розповів начальник вибухотехнічної служби поліції Херсонщини Володимир Перепелиця, всередині міститься детонатор та електрична система ініціації, яка є набагато чутливішою за класичну механіку.

«Її друкують на 3D-принтері, всередині міститься вибухова речовина, детонатор і те, що потрібно для його спрацювання. Спрацьовує так само, як і ПФМ, – від створення на нього тиску. Якщо людина наступає, машина на нього наїжджає, пластик прогинається, іноді проламується, і стається вибух», – говорить Перепелиця

Окупанти приділяють особливу увагу прихованості цих мін, зокрема кожен пристрій обгорнутий спеціальною тканиною, яка не відбиває сонячні промені, а поглинає їх. Міни розкидають у траву та на м’яку поверхню, щоб пластиковий корпус не розбився при падінні, а самі вони максимально злилися з довкіллям. Пластиковий корпус значно ускладнює роботу металошукачів.

Випробування показали, що середня вага, необхідна для спрацювання міни, становить лише 7 кілограмів. Це означає, що вона вибухне навіть під вагою дитини, не кажучи вже про дорослу людину чи автомобіль.

«Ми випробовували цю міну. Середній тиск на спрацювання складає сім кілограмів. Тобто цього достатньо, щоб будь-яка доросла людина, наступивши на неї, ризикувала отримати дуже серйозні травми. Вибухової речовини в ній стільки, що вистачить відірвати стопу. Тому що, на жаль, там міститься вибухова речовина, яка дробить усе на своєму шляху: шкіру, тканини, кістки, метал. Їй байдуже», – застерігає Володимир Перепелиця.

Ворог скидає ці пристрої з коптерів у різних частинах Херсона. На відміну від штатних мін, ці саморобні конструкції не мають механізму самознищення, тому вони можуть залишатися небезпечними у траві місяцями.

«У траві цю річ дуже важко побачити, при тому ще тканина не відбиває сонячні промені напряму, а поглинає їх. Це ще додатково маскує цей предмет. Останні рази противник скидає міни на м’яку поверхню, щоб пластик не розбився, і в траві їх найгірше видно. Ці боєприпаси ми зустрічали в різних частинах Херсона», – сказав Володимир Перепелиця.

Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього ворожого удару. 

Теги: Херсон міни росія війна

