Окупанти скидають із БпЛА новий тип мін: МВС звернулося до українців

«22% території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами»

В Україні дедалі частіше фіксуються випадки дистанційного мінування територій саморобними вибухонебезпечними пристроями типу «Пряник». Ці боєприпаси малопомітні, можуть бути замасковані під каміння, зливатися з ґрунтом, травою або навіть асфальтом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС.

За даними міністерства, ворог розкидає міни дистанційно та у великій кількості, що значно підвищує ризик для мирного населення.

«22% території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами – це понад 133 тис. кв. км. Від мінно-вибухових травм постраждала 1431 людина, серед них – 146 дітей. І за кожною з цих цифр – понівечені долі», – зауважив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Як діяти, якщо ви помітили підозрілий предмет:

Не торкайтеся!

Негайно відійдіть на безпечну відстань.

Повідомте про знахідку за номером 101 або 112.

«Ніколи не намагайтеся знешкодити вибухонебезпечний предмет самостійно», – наголошує МВС.

Нагадаємо, російські окупаційні війська почали застосовувати у прифронтовому Херсоні новий тип саморобних протипіхотних мін, виготовлених за допомогою 3D-друку. Через специфічне маскування та пластиковий корпус ці вибухові пристрої вкрай важко помітити навіть досвідченим саперам. Застосування таких засобів є черговою спробою ворога компенсувати дефіцит штатних мін «пелюсток» (ПФМ-1) та посилити терор проти жителів міста.