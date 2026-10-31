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У Харкові сталася масштабна пожежа на складі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Харкові сталася масштабна пожежа на складі (фото)
Наслідки російської атаки на Харків
фото: ДСНС Харківщини

Підрозділи ДСНС працювали під постійною загрозою повторних обстрілів

У Харкові внаслідок російського удару сталася масштабна пожежа у виробничо-складській будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Напередодні увечері ворог завдав удару реактивним БпЛА по Слобідському районі Харкова. Внаслідок влучання у виробничо-складську будівлю приватного підприємства виникла пожежа площею 3000 кв. м», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що підрозділи ДСНС працювали під постійною загрозою повторних обстрілів. Наразі пожежу ліквідовано.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські окупанти атакували Харків у ніч на 31 жовтня: реактивний шахед влучив у приватний житловий будинок, на місці виникла пожежа. Унаслідок нічного удару постраждали п'ятеро людей

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Теги: війна ДСНС Харків

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