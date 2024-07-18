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У Криму лунали вибухи: окупаційна влада заявила про атаку морського дрона

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Криму лунали вибухи: окупаційна влада заявила про атаку морського дрона
фото ілюстративне

Окупаційна влада заявила, що атаку було відбито

У ніч на 18 липня у Севастополі пролунали гучні вибухи, працювала протиповітряна оборона. Про це заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Уночі мешканці міста скаржилися у соцмережах на гучні вибухи. За словами Развожаєва, гучні звуки, які було чути в місті, це відбиття спроби атаки надводного безпілотника.

Так званий губернатор Севастополя заявив, що атаку було відбито, а безекіпажний катер нібито знищений.

Окрім Севастополя, вибухи лунали в Мирному та Новозерному. Пропагандистські пабліки запевняли, що на території Чорноморського району до 04:00 18 липня відбуваються навчання Міноборони РФ.

За словами місцевих, у Новоозерному від вибухів повилітали шибки і нібито зникло світло. 

Нагадаємо, 15 липня, у тимчасово окупованому Криму, неподалік аеродрому «Бельбек» було помічено стовп диму. Як зазначають очевидці, наразі не відомо, чи загорілась на тому місці трава, чи «горить щось цікавіше». Імовірно, це може бути пожежа в районі селища Заозерне.

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Теги: Крим вибух

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