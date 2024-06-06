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На Хмельниччині після атаки «Шахедів» сталася пожежа на об'єкті інфраструктури

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Хмельниччині після атаки «Шахедів» сталася пожежа на об'єкті інфраструктури
Сили ППО збили вночі над Хмельницькою областю один «Шахед
фото з відкритих джерел

Постраждалих та загиблих внаслідок атаки російських безпілотників немає

Внаслідок атаки БПЛА вночі проти четверга, 6 червня, в одному з населених пунктів Хмельницької області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За словами посадовця, постраждалих та загиблих немає. На місці працюють усі відповідні служби.

Як зазначив Тюрін, сили ППО збили над Хмельницькою областю вночі один «Шахед».

Нагадаємо, триває 834-й день повномасштабної війни в Україні. Українські сили на Вовчанському напрямку намагаються завдати максимальних втрат російським військам та нещодавно відбили невизначені позиції в місті.

До слова, у вчора російські війська вдарили двома авіабомбами «УМПБ Д-30СН» по місту Селидове на Донеччині, поранені шестеро цивільних.

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Теги: безпілотник росія пожежа Хмельниччина

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