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Росія знову під атакою безпілотників: палає нафтобаза

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія знову під атакою безпілотників: палає нафтобаза
У Курську горить нафтобаза
фото: ілюстративне

Курську область атакували безпілотники внаслідок обстрілу виникла пожежа

У ніч проти 28 липня Курська область Росії зазнала атаки безпілотників, що спричинило вибухи та пожежі у кількох районах. За інформацією губернатора Олексія Смірнова та РосЗМІ, один з об'єктів, що загорівся,  нафтобаза в селі Польова. Місцеві жителі повідомили про кілька потужних вибухів та характерний звук прольоту БПЛА.

Раніше губернатор попереджав про можливу атаку та закликав до пильності. У мережі з'явилися повідомлення про звуки вибухів, ймовірно, через збиття дронів на півдні та південному сході від Курська. Особливо «гучно» було у Медвенському районі, де також сталася пожежа.

За повідомленнями Telegram-каналів, крім нафтобази, вибух стався у місті Суджа, а у Медвенському районі горить будинок. Курська область останнім часом регулярно зазнає атак безпілотників, що призводить до вибухів та пожеж на різних об'єктах.
 
 Нагадаємо, що в російському місті Рязань уночі та зранку лунали вибухи. За даними Міноборони РФ, уранці над Рязанською областю протиповітряна оборона збила сім безпілотників.

Окрім цього, міноборони рф також повідомляло, що нібито українські дрони збили над Курською, Бєлгородською, Липецькою, Ростовською та Брянською областями.

Також повідомлялося, українська розвідка уразила три гелікоптери на території Росії упрожовж тижня. Один із них знищений на території аеродрому міністерства оборони РФ. 

Теги: будинок Telegram Міноборони РФ Міноборони вибух розвідка пожежа

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