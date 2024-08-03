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У Білгородській області безпілотники атакували нафтобазу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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У Білгородській області безпілотники атакували нафтобазу
Пожежники ліквідували вогонь на нафтобазі
фото ілюстративне

На нафтобазі загорівся один з резервуарів

Уночі 3 серпня безпілотники атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу Білгородської області. Про це заявив губернатор області В'ячеслав Гладков.

На нафтобазі пролунав вибух та сталося займання одного з резервуарів.

Пожежники, за словами Гладкова, оперативно ліквідували вогонь, а постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 3 серпня безпілотники атакували Ростовську область. Вибухи було чути в самому Ростові-на-Дону, а також у Батайську і Морозовську. Мешканці повідомили, що було атаковано військовий аеродром «Морозовськ». Очевидці припускали, що горить склад боєприпасів чи цистерни з паливом.

Водночас губернатор Голубєв повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Ростовську область пошкоджено складські об'єкти у Кам'янському та Морозівському районах. 

За попередньою інформацією, у Кам'янському районі загорівся комбінат «Атлас» Росрезерва, який спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів, зокрема для російської армії.

Губернатор регіону Василь Голубєв заявив, що вночі область атакували 55 дронів, постраждалих немає.

Теги: вибух Білгород

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