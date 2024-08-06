РФ вдарила по центральному району Харкова: виникла пожежа

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння

Сьогодні, 6 липня, у Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, .

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з східного напрямку.

Мер міста Ігор Терехов заявив, що росіяни вдарили по центральному району міста.

«Щільна житлова забудова. Пожежа. Щодо руйнувань та жертв інформація уточнюється», – додав він.

Раніше у ніч на 6 серпня російські окупаційні війська обстріляли Харків та населений пункт Циркуни Харківського району. Близько 00:30 у місті пролунала серія вибухів.

За попередніми даними, ворог вдарив по Харкову балістичними ракетами, запущеними з території Білгородської області. У місті зафіксовано приліт, інформація про постраждалих уточнюється.

За даними моніторингових каналів, перші вибухи у Харкові пролунали близько 00:35, а через 20 хвилин місто знову було атаковане.

Нагадаємо, у Києві вночі 5 серпня пролунала серія вибухів, перші з яких були чутні одразу після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння. Про це повідомляють мешканці різних районів столиці у соціальних мережах. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив роботу протиповітряної оборони у місті.

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