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В окупованому Мелітополі лунали вибухи

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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В окупованому Мелітополі лунали вибухи
Подробиці наразі невідомі
фото з відкритих джерел

Вибухи у місті прогриміли близько опівночі

Сьогодні, 24 липня, вночі в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміла серія вибухів. Про це  повідомило місцеве видання «РІА Мелітополь». Після першої серії вибухів у Мелітополі зафіксували активність «екстрених служб» окупантів.

Згодом пролунали нові вибухи. В мережі з'явилося відео, на якому можна почути звуки вибухів та сирен нічного Мелітополя.

Наразі офіційної інформації про причини та наслідки вибухів немає. Деякі джерела, зокрема мелітопольські пабліки, припускають, що йдеться про атаку дронів в цьому місті.

Нагадаємо, що 22 липня, у торговому центрі в Апшеронську Краснодарського краю РФ стався вибух. Більша частина будівлі завалилася. Постраждали 14 осіб.

Як повідомлялося, у ніч на 22 липня пролунало кілька гучних вибухів над Туапсе Краснодарського краю Росії, де розташований нафтопереробний завод. У місті по безпілотниках нібито спрацювала система ППО.

Як розповіли місцеві жителі, вибухи зі сторони місцевої нафтобази почали лунати приблизно о 3:30, загалом було чути близько п'яти гучних вибухів.

Читайте також: Міноборони РФ заявило про атаку понад 70 безлотників, палає біля аеродрому 

 

Теги: вибух Міноборони Міноборони РФ завод Мелітополь відео

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