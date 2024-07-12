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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: можливий приліт у районі аеропорту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: можливий приліт у районі аеропорту
За попередньою інформацією, можливий прильот стався в районі аеропорту у Маріуполі
фото скриншот відео

За даними місцевих жителів, вибухи було чутно у Приморському районі та за містом

У тимчасово окупованому Маріуполі 12 липня пролунали вибухи. Над містом видніється дим. За попередніми даними, можливий приліт у районі аеропорту. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За даними місцевих жителів, вибухи було чутно у Приморському районі та за містом. Крім цього, там видніється дим. Натомість місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу російської ППО.

«За попередньою інформацією, можливий прильот стався в районі аеропорту. Повідомляється, що там нещодавно був так званий віцепрем'єр уряду РФ Марат Хуснулін та ватажок ДНР Денис Пушилін», – йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти повідомляють, що на місце вибухів виїхали машини швидкої допомоги та пожежники. Також деякі росіяни написали про приліт біля будинків, але, як заявляє міськрада, це не відповідає дійсності, бо поряд з аеропортом немає житлової забудови.

Нагадаємо, на початку липня у Ростовській області представники українського підпілля влаштували диверсію. Партизани спалили релейну шафу на основній залізничній магістралі у регіоні, що зв'язує РФ та окуповану частину Донецької області України. Про це повідомляє Telegram кримсько-татарського руху опору «АТЕШ» . В публікації партизанів зазначається, що їхній агент спалив релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону-Маріуполь, яка розміщена біля населеного пункту Шахти.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення військових колон росіян. Резерви перекидаються в бік Торецька та Покровська. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Міська рада зауважує, що окупанти продовжують перетворювати Маріупольський напрямок на військову базу: нарощують сили у місті та навколишніх селищах, поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським Ростовом.

До слова,  російські загарбники нещодавно просунулися в межах Вовчанська, Часового Яру та поблизу Авдіївки.

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Теги: вибух Маріуполь війна обстріл

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