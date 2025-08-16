У Києві і низці областей повітряна тривога тривала чверть години
Військові уточнили, що загроза існує з північного сходу
Удень 16 серпня у Києві та низці інших областей України оголосили тривогу. Причиною стала загроза балістики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.
«Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття», – ідеться у повідомленні.
Водночас військові уточнили, що загроза існує з північного сходу.
Станом на 16:05 карта повітряних тривог мала такий вигляд.
Як можна побачити, сигнал тривоги лунає у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.
О 16:22 у Києві та регіонах почав лунати відбій.
Нагадаємо, Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Нагадаємо, триває 1270-й день повномасштабної війни в Україні.