У Києві і низці областей повітряна тривога тривала чверть години

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Тривога через загрозу балістики тривала 15 хвилин
фото: glavcom.ua

Військові уточнили, що загроза існує з північного сходу

Удень 16 серпня у Києві та низці інших областей України оголосили тривогу. Причиною стала загроза балістики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

«Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття», – ідеться у повідомленні.

Водночас військові уточнили, що загроза існує з північного сходу.

Станом на 16:05 карта повітряних тривог мала такий вигляд.

У Києві і низці областей повітряна тривога тривала чверть години фото 1

Як можна побачити, сигнал тривоги лунає у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

О 16:22 у Києві  та регіонах почав лунати відбій. 

Нагадаємо, Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Нагадаємо, триває 1270-й день повномасштабної війни в Україні.

