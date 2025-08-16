Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський попередив про небезпеку на фронті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський попередив про небезпеку на фронті
Зеленський заявив, що російські війська готуються до нових ударів
фото: Офіс президента

За словами президента, він попросив головкома поговорити з бойовими командирами

Російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій. Як інформує «Главком», таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість Росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами. Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично», – сказав президент.

За словами Зеленського, він попросив головкома поговорити з бойовими командирами.

«Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу», – сказав глава держави.  

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

Раніше президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву за підсумками координаційної зустрічі з президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Макрон наголосив на важливості продовження підтримки України та тиску на Росію до встановлення міцного та тривалого миру.

Читайте також:

Теги: армія війна Володимир Зеленський Україна президент фронт Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Мирна угода замість перемир’я: Офіс президента відповів на пропозицію Трампа
Мирна угода замість перемир’я: Офіс президента відповів на пропозицію Трампа
У Києві і низці областей повітряна тривога тривала чверть години
У Києві і низці областей повітряна тривога тривала чверть години
Під час обміну в Росію виїхав колишній поліціянт із Криму, якого обвинувачують у державній зраді
Під час обміну в Росію виїхав колишній поліціянт із Криму, якого обвинувачують у державній зраді
Зеленський попередив про небезпеку на фронті
Зеленський попередив про небезпеку на фронті
На Буковині рятувальники витягли з колодязя три тіла
На Буковині рятувальники витягли з колодязя три тіла
У Харкові затримано нападника на поліцейського та трьох співробітників ТЦК
У Харкові затримано нападника на поліцейського та трьох співробітників ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
3409
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
2805
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2776
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
2579
Переговори Трампа та Путіна: головні тези

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Сьогодні, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Вчора, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua