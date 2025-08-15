У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ, загинули двоє правоохоронців

Співробітники поліції перебували на чергуванні, забезпечуючи правопорядок і публічну безпеку

Вранці 15 червня у Святогірську Донецької області двоє правоохоронців загинули під час патрулювання, коли їхнє авто потрапило під обстріл російських загарбників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прессужбу поліції Донецької області.

«Атака сталась сьогодні близько 4:45. Співробітники поліції перебували на чергуванні, забезпечуючи правопорядок і публічну безпеку», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що автомобіль, на якому рухались правоохоронці, потрапив під ворожий обстріл.

Смертельні поранення дістали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков і поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш.

Капітан поліції Роман Пеньков фото: поліція Донецької області

Капітан поліції Роман Пеньков родом з селища Райгородок. Як дільничний офіцер поліції знав кожен сантиметр своєї рідної території та першим приходив на допомогу людям. У 41-річного поліцейського залишились батьки, дружина та семирічна донька.

Старшому сержанту поліції Валентину Гавришу – навіки 29 років фото: поліція Донецької області/Facebook

«Старшому сержанту поліції Валентину Гавришу – навіки 29 років. Він народився в Новоселівці на Лиманщині. У Нацполіцію прийшов у 2019 році, а з вересня 2021 року працює поліцейським-водієм взводу реагування Слов’янського міського відділення Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Донецькій області. Був люблячим сином, братом і чоловіком», - повідомили у поліції.

За даними Донецької ОВА, за минулу добу росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Нагадаємо, у ніч на 10 липня під час ворожого обстрілу Києва трагічно загинула 22-річна поліцейська Марія Дзюмага.