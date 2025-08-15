Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ, загинули двоє правоохоронців

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ, загинули двоє правоохоронців
За даними Донецької ОВА, за минулу добу росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донеччини
фото: поліція Донецької області

Співробітники поліції перебували на чергуванні, забезпечуючи правопорядок і публічну безпеку

Вранці 15 червня у Святогірську Донецької області двоє правоохоронців загинули під час патрулювання, коли їхнє авто потрапило під обстріл російських загарбників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прессужбу поліції Донецької області.

«Атака сталась сьогодні близько 4:45. Співробітники поліції перебували на чергуванні, забезпечуючи правопорядок і публічну безпеку», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що автомобіль, на якому рухались правоохоронці, потрапив під ворожий обстріл.

Смертельні поранення дістали старший дільничний офіцер відділу поліції №4 (Слов’янськ) Краматорського РУП Роман Пеньков і поліцейський-водій місцевого підрозділу поліції охорони Валентин Гавриш.

Капітан поліції Роман Пеньков
Капітан поліції Роман Пеньков
фото: поліція Донецької області

Капітан поліції Роман Пеньков родом з селища Райгородок. Як дільничний офіцер поліції знав кожен сантиметр своєї рідної території та першим приходив на допомогу людям. У 41-річного поліцейського залишились батьки, дружина та семирічна донька.

Старшому сержанту поліції Валентину Гавришу – навіки 29 років
Старшому сержанту поліції Валентину Гавришу – навіки 29 років
фото: поліція Донецької області/Facebook

«Старшому сержанту поліції Валентину Гавришу – навіки 29 років. Він народився в Новоселівці на Лиманщині. У Нацполіцію прийшов у 2019 році, а з вересня 2021 року працює поліцейським-водієм взводу реагування Слов’янського міського відділення Маріупольського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Донецькій області. Був люблячим сином, братом і чоловіком», - повідомили у поліції.

За даними Донецької ОВА, за минулу добу росіяни 49 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

Нагадаємо, у ніч на 10 липня  під час ворожого обстрілу Києва трагічно загинула 22-річна поліцейська Марія Дзюмага.

Теги: Донеччина поліція обстріл Донбас

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Патрульні вважають, що водій, який вимкнув двигун, щось приховує
Двигун не глушити: порада патрульного, яка допоможе уникнути зайвих питань
22 липня, 09:22
Незачинене вікно в автівці може коштувати водію 340 гривень
В Україні за відчинене вікно в авто водії можуть отримати штраф
23 липня, 15:56
Зруйнована будівля «Епіцентру» у Кам'янському
Зеленський прокоментував масовану атаку РФ
26 липня, 09:41
У Києві через російську атаку постраждали люди
Росія вдарила по Києву: у столиці є постраждалі (оновлено)
28 липня, 03:09
Пошуки п'ятирічного хлопчика завершилися сьогодні вранці. Дитину повернуто додому
На Київщині знайдено зниклого п'ятирічного хлопчика: деталі пошукової операції
25 липня, 10:18
Ворог атакував Харків
Ворог атакував «шахедами» Харків
8 серпня, 01:05
Правоохоронці затримали нападника після чого встановили його особу
Заручники у супермаркеті Львова: поліція пояснила, що трапилося
10 серпня, 20:58
За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
В Одесі затримано 18-річного наркодилера з партією на 20 млн грн
12 серпня, 10:43
Наприклад, поступка Лимана відкриє шлях для атак російських військ на позиції України в Харківській області
ISW пояснив, як втрата Донецької області вплине на фронт
13 серпня, 05:39

Події в Україні

У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ, загинули двоє правоохоронців
У Святогірську авто поліцейських потрапило під обстріл РФ, загинули двоє правоохоронців
На Закарпатті через спеку пасажирський потяг зійшов з рейок
На Закарпатті через спеку пасажирський потяг зійшов з рейок
Отримали понад 250 млн грн: СБУ викрила на Черкащині схему з розкрадання газу
Отримали понад 250 млн грн: СБУ викрила на Черкащині схему з розкрадання газу
ЗСУ отримали 9 нових зразків РЕБ українського виробництва
ЗСУ отримали 9 нових зразків РЕБ українського виробництва
Зниження ефективності Patriot: США визнали нову загрозу з боку РФ
Зниження ефективності Patriot: США визнали нову загрозу з боку РФ
СБУ викрила 52 російських агентів у лавах ЗСУ
СБУ викрила 52 російських агентів у лавах ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
276K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 серпня 2025
26K
Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками (фото)
12K
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
9247
Дев'ять років у полоні. Додому повернувся Богдан Ковальчук, якого РФ викрала 17-річним
8541
Де в Європі найгірший пляжний відпочинок: туристи діляться враженнями

Новини

Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
Сьогодні, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua