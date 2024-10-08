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У Києві та області повітряна тривога тривала 29 хвилин

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві та області повітряна тривога тривала 29 хвилин
фото: glavcom.ua

Мешканцям Києва та області можна виходити з укриття 

Сьогодні, 8 жовтня, о 08:39 у Києві та області оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, о 08:08 у Києві та Київській області було оголошено повітряну тривогу.  

«Спостерігається активність БпЛА невизначеного типу», – повідомили Повітряні сили України.

Мешканців Києва попередили про можливу роботу ППО. 

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку», зазначили у Київській обласній військовій адміністрації. 

Мапа повітряних тривог в Україні станом на 08:10 мала такий вигляд: 

Мапа повітряних тривог
Мапа повітряних тривог
скриншот

Нагадаємо. унаслідок ракетного удару по столиці учора, 7 жовтня, було зафіксовано падіння уламків в трьох районах Києва: Солом’янському, Шевченківському і Голосіївському. Про це інформує пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Загалом пошкоджень зазнали: три автомобіля, дах житлового будинку, покрівля супермаркету. Решта уламків впали на відкритій місцевості без наслідків.

Теги: Київ тривога

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