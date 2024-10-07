Пошкоджені покрівля супермаркету та територія дитсадка: фото наслідків обстрілу столиці

Наразі Інформація щодо постраждалих не надходила

Унаслідок ракетного удару по столиці зафіксовані падіння уламків в трьох районах Києва: Солом’янському, Шевченківському і Голосіївському. Про це інформує пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Загалом пошкоджень зазнали: три автомобіля, дах житлового будинку, покрівля супермаркету. Решта уламків впали на відкритій місцевості без наслідків.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що три уламки ракети виявили на території дитсадка в Соломʼянському районі столиці. Служби працюють на місці.

Наразі інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 7 жовтня, у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи, які чутно по всьому місту. Мер міста Віталій Кличко уточнив, що уламки збитої ракети впали у Соломʼянському районі.

Згодом Кличко уточнив, що уламки ворожих ракет упали в кількох районах міста. Зокрема: в Соломʼянському районі – в кількох місцях на відкритий простір. «У Шевченківському – поблизу пішохідного переходу. В Голосіївському – в одному місці – на тротуар, в іншому –уламок пробив дах службового мікроавтобусу. Всі служби прямують на місця. Інформація щодо потерпілих та завданої шкоди уточнюється», – наголосив мер столиці.

Нагадаємо, раніше повітряні сили повідомили про швидкісну ціль курсом на Київ. «У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях! Ракетна небезпека триває», – йшлося у повідомленні Кличка.

Перед тим, о 08:26 по всій Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

До відома, повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася тричі і сумарно тривала понад дві години. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня російські окупанти вчергове атакували Київ безпілотниками. Дрони заходили хвилями з різних напрямків, а повітряна тривога в місті оголошувалася тричі і тривала понад 5 годин. Влада подякувала киянам та гостям міста за дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги.