У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Повітряні тривоги були оголошені у низці областей України в ніч на четвер, 6 липня. Є загроза застосування противником ударних дронів та ракет для атаки. Про це повідомляє у Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

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Сигнали про загрозу ворожих атак із повітря зазвучали спочатку у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах, як розповіли військові, є небезпека застосування РФ ударних БПЛА.

Через деякий час тривоги розширилися й інші регіони. Сигнали залунали у Миколаївській та Одеській областях. Тут уже йдеться про ракетну небезпеку.

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«Південь - ракетна небезпека! Імовірні пуски крилатих ракет «Калібр», - йдеться в оголошенні Повітряних сил.

Пізніше ПС зазначили, що декілька ракет типу «Калібр» з Чорного моря прямують на північ.