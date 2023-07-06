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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід негайно пройти в укриття

Повітряні тривоги були оголошені у низці областей України в ніч на четвер, 6 липня. Є загроза застосування противником ударних дронів та ракет для атаки. Про це повідомляє у Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Сигнали про загрозу ворожих атак із повітря зазвучали спочатку у Запорізькій та Дніпропетровській областях. У цих регіонах, як розповіли військові, є небезпека застосування РФ ударних БПЛА.

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога фото 1

Через деякий час тривоги розширилися й інші регіони. Сигнали залунали у Миколаївській та Одеській областях. Тут уже йдеться про ракетну небезпеку.

«Південь - ракетна небезпека! Імовірні пуски крилатих ракет «Калібр», - йдеться в оголошенні Повітряних сил.

Пізніше ПС зазначили, що декілька ракет типу «Калібр» з Чорного моря прямують на північ.

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