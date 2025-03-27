У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 9:10 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, за минулу добу Київ пережив одну повітряну тривогу, яка тривала 25 хвилин – з 21:03 до 21:29. На підступах до столиці загроза зберігалася з 22:07 до 03:31.

Як відомо, окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Російська армія здійснила атаку, використовуючи нову тактику для ослаблення системи протиповітряної оборони.

Раніше війська РФ атакували Дніпро дронами-камікадзе «Шахед». У місті сталося декілька пожеж. Внаслідок атаки постраждали троє людей – 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років.

Окупанти пошкодили підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок. Понад 60 легковиків побиті, ще кілька – знищені. Зачепило також дві вантажівки.

До слова, технічні команди не визначили, яким чином здійснювати моніторинг часткового припинення вогню між Україною та Росією.