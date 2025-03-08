Київ атакують ворожі дрони, працює ППО
Громадянам слід пройти в укриття
О 22:30 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Через декілька хвилин після звуків сирени у Києві прогриміли вибухи. Про роботу протиповітряної оборони повідомив мер столиці Віталій Кличко.
«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – написав він.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
7 березня під масованим ракетно-дроновим обстрілом перебувала енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.
У Харкові росіяни атакували цивільне підприємство. На Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт.
Польща підняла у повітря військову авіацію на тлі російської ракетної атаки по Україні.
Нагадаємо, що триває 1109-й день війни.
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