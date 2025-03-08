Київ атакують ворожі дрони, працює ППО

Громадянам слід пройти в укриття

О 22:30 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Через декілька хвилин після звуків сирени у Києві прогриміли вибухи. Про роботу протиповітряної оборони повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – написав він.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

7 березня під масованим ракетно-дроновим обстрілом перебувала енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.

У Харкові росіяни атакували цивільне підприємство. На Тернопільщині є прильоти ракет в критичний промисловий об’єкт.

Польща підняла у повітря військову авіацію на тлі російської ракетної атаки по Україні.

Нагадаємо, що триває 1109-й день війни.