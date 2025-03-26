РФ масовано атакувала Харків: кількість постраждалих зросла

Ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА.

Сьогодні, 26 березня, окупанти масовано атакували Харків дронами. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, інформує «Главком».

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА.

Терехов додав, що пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові троє людей отримали поранення: 14-річна дівчина, 25-річний чоловік та 70-річна жінка. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Також гостру реакцію на стрес отримали 79-річна і 57-річна жінки та 31-річний чоловік.

«Медики госпіталізували 14-річну дівчину у стані середньої важкості. Дитині надається вся необхідна допомога», – написав Синєгубов.

Крім того, внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури в Київському районі міста. Постраждав 60-річний чоловік.

Нагадаємо, 25 березня окупанти масовано атакували Кривий Ріг у Дніпропетровській області дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

Відомо, що у Кривому Розі під час дронової атаки пролунало близько 15 вибухів.

«Масова атака «шахедами». Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо. Більш детальна інформація після відбою. На зараз локаційно чисто», – написав Вілкул.

Місцеві пабліки пишуть, що у Кривому Розі спалахнула декілька пожеж після масованої атаки Росії. Також зазначається, що удари по місту тривали майже годину.