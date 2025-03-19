У Кропивницькому пролунали вибухи. Росіяни атакують місто

У Кропивницькому продовжується серія вибухів під час атаки росіян

Росіяни вчергове атакували Кропивницький. У місті чути серію вибухів, а повітряна тривога триває. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

Як зазначає видання, у Кропивницькому від 22:00 з періодичністю чути вибухи.

Так, вже зафіксовані вибухи приблизно о 22:00, після чого пролунало ще 3 вибухи, а о 22:40 місцеві мешканці чули серію вибухів. Після цього пролунали повторні вибухи. Наразі повітряна тривога триває.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, близько 22:00, російські війська здійснили чергову атаку на Слов'янськ, використовуючи безпілотники. За словами місцевих жителів, після звуків пересування дронів у повітрі пролунало кілька потужних вибухів.