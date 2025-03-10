Паркування у Києві під час повітряних тривог. Влада зробила важливе нагадування

Інспекція з паркування не штрафуватиме за порушення під час тривоги

Усов: Таке рішення зумовлене турботою про безпеку громадян

У Києві під час повітряних тривог не евакуйовують авто, не виносять постанов про порушення правил дорожнього руху і не штрафують за несплату за паркування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтина Усова.

«Вкотре наголошую: з початку повномасштабного вторгнення під час повітряних тривог інспекція з паркування не здійснює тимчасових затримань транспортних засобів. А також не виносить постанов про порушення правил дорожнього руху і не штрафує за несплату за паркування. Таке рішення зумовлене турботою про безпеку громадян», – зазначив Костянтин Усов.

Він додав, що інспекція з паркування буде неухильно дотримуватися цього принципу до закінчення терміну дії воєнного стану.

Нагадаємо, військові та ветерани тепер можуть паркуватися безоплатно в Києві, для цього потрібно лише підтвердити свій статус у застосунку «Київ Цифровий». Для реалізації цієї можливості потрібно зайти до профілю, підтвердити статус захисника через Дію або BankID та обрати «Погодинне паркування», зазначити номер авто та паркінг.

До слова, у міському застосунку «Київ Цифровий» з’явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи та відкриті провадження. Тепер користувачі отримуватимуть додаткове нагадування про оплату вчасно, а якщо строк спливе, то прийде повідомлення про відкриття виконавчого провадження.