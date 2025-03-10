Головна Київ Новини
search button user button menu button

Паркування у Києві під час повітряних тривог. Влада зробила важливе нагадування

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Паркування у Києві під час повітряних тривог. Влада зробила важливе нагадування
Інспекція з паркування не штрафуватиме за порушення під час тривоги  
фото: 112.ua

Усов: Таке рішення зумовлене турботою про безпеку громадян

У Києві під час повітряних тривог не евакуйовують авто, не виносять постанов про порушення правил дорожнього руху і не штрафують за несплату за паркування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтина Усова. 

«Вкотре наголошую: з початку повномасштабного вторгнення під час повітряних тривог інспекція з паркування не здійснює тимчасових затримань транспортних засобів. А також не виносить постанов про порушення правил дорожнього руху і не штрафує за несплату за паркування. Таке рішення зумовлене турботою про безпеку громадян», – зазначив Костянтин Усов.

Він додав, що інспекція з паркування буде неухильно дотримуватися цього принципу до закінчення терміну дії воєнного стану.

Нагадаємо, військові та ветерани тепер можуть паркуватися безоплатно в Києві, для цього потрібно лише підтвердити свій статус у застосунку «Київ Цифровий». Для реалізації цієї можливості потрібно зайти до профілю, підтвердити статус захисника через Дію або BankID  та обрати «Погодинне паркування», зазначити номер авто та паркінг.

До слова, у міському застосунку «Київ Цифровий» з’явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи та відкриті провадження. Тепер користувачі отримуватимуть додаткове нагадування про оплату вчасно, а якщо строк спливе, то прийде повідомлення про відкриття виконавчого провадження. 

Теги: парковка тривога Київ інспекція військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерти відібрали п’ять книжок, які допомагають розвивати фінансову грамотність
П’ять книжок для фінансової грамотності. Започатковано культурний проєкт для військових
21 лютого, 16:09
Офіційний візит Володимира Зеленського до Білого дому завершився суперечкою українського лідера із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом
Трамп призупинив військову допомогу Україні? Розбираємось, до чого це може призвести
4 березня, 13:30
Відбулося 90 бойових зіткнень
Карта бойових дій в Україні станом на 12 лютого 2025 року
12 лютого, 00:39
У Києві пролунала серія вибухів
У Києві пролунала серія вибухів
12 лютого, 04:48
У Києві можуть відкрити Південний міст для усіх автівок без перепусток
У Києві можуть відкрити Південний міст для усіх автівок без перепусток
18 лютого, 01:25
Військові скаржаться уповноваженій президента на ВЛК
На що скаржаться військові: уповноважена президента назвала головні проблеми
22 лютого, 18:57
БпЛА летять у цент Києва
У Києві працює ППО
1 березня, 23:16
Трамп порадив Зеленському «бути вдячним». Після зустрічі Зеленський покинув Білий дім, а підписання угоди не відбулося
Зеленський зробив першу заяву після емоційних перемовин із Трампом
28 лютого, 21:32
Погода в Києві 2 березня 2025 року
Столицю накрив густий туман: поліція звернулась з проханням до киян (фото)
2 березня, 10:15

Новини

Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону
Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону
У Києві поліція перевірила розважальні заклади на присутність неповнолітніх
У Києві поліція перевірила розважальні заклади на присутність неповнолітніх
СБУ оголосила підозру російському окупанту, який катував цивільних на Київщині
СБУ оголосила підозру російському окупанту, який катував цивільних на Київщині
Паркування у Києві під час повітряних тривог. Влада зробила важливе нагадування
Паркування у Києві під час повітряних тривог. Влада зробила важливе нагадування
Із 11 березня рух з Лугової на Богатирську до Степана Бандери буде обмежено (схема)
Із 11 березня рух з Лугової на Богатирську до Степана Бандери буде обмежено (схема)
У Києві горіла квартира у п'ятиповерхівці. Рятувальники вивели на повітря вагітну жінку
У Києві горіла квартира у п'ятиповерхівці. Рятувальники вивели на повітря вагітну жінку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 березня 2025
32K
Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
30K
Відома українська акторка потрапила в ДТП
18K
Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України
13K
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua