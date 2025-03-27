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Атака на Київ: на підступах до міста збито десять російських дронів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Київ: на підступах до міста збито десять російських дронів
Повітряні цілі знищені засобами ППО або локаційно втрачені
фото з відкритих джерел

На підступах до столиці загроза зберігалася більше п'яти годин

За минулу добу Київ пережив одну повітряну тривогу, яка тривала 25 хвилин – з 21:03 до 21:29. На підступах до столиці загроза зберігалася з 22:07 до 03:31. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію

Повідомляється, що в околицях Києва було зафіксовано 10 ворожих БпЛА.

«Повітряні цілі знищені засобами ППО або локаційно втрачені, не досягли міста», – йдеться у повідомленні.

Постраждалих та руйнувань у межах Києва не допущено.

Нагадаємо, у ніч проти 27 березня Росія масовано атакувала дронами Харків та Дніпро, Місцеві пабліки повідомляють, що у Дніпрі пролунала серія вибухів, після яких виникло багато пожеж. За попередньою інформацією, удар прийшовся на центр міста.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє, що ворог щонайменше 12 разів вдарив по Харкову своїми бойовими БпЛА. Терехов додав, що пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарчі споруди. Усі відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілу Харкова.

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Теги: дрон обстріл Київ

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