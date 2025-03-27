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Понівечено освітні та культурні заклади. Влада показала наслідки атаки на Дніпро

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Понівечено освітні та культурні заклади. Влада показала наслідки атаки на Дніпро
Окупанти пошкодили більше десятка багатоповерхівок
фото: Telegram/Сергій Лисак

Від ворожої атаки постраждали троє людей

Російські війська вчергове атакували Дніпро. Всі пожежі, які виникли через атаку БпЛА, рятувальники загасили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки постраждали троє людей – 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років.

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Росіяни пошкодили більше десятка багатоповерхівок
фото: Telegram/Сергій Лисак

Окупанти пошкодили підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок. Понад 60 легковиків побиті, ще кілька – знищені. Зачепило також дві вантажівки.

«На місцях працюють всі служби. Залучені благодійники, які видають будівельні матеріали. Комунальники прибирають територію», – каже він.

Крім того, ворог бив дронами-камікадзе та артилерією по Нікопольщині. Зокрема, по райцентру, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

Постраждала 30-річна жінка. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, інфраструктура, АЗС, авто.

Нагадаємо, окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Російська армія здійснила атаку, використовуючи нову тактику для ослаблення системи протиповітряної оборони.

Раніше війська РФ атакували Дніпро дронами-камікадзе «Шахед». У місті сталося декілька пожеж.

До слова, технічні команди не визначили, яким чином здійснювати моніторинг часткового припинення вогню між Україною та Росією.

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Теги: обстріл Дніпро

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