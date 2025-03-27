Понівечено освітні та культурні заклади. Влада показала наслідки атаки на Дніпро

Від ворожої атаки постраждали троє людей

Російські війська вчергове атакували Дніпро. Всі пожежі, які виникли через атаку БпЛА, рятувальники загасили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки постраждали троє людей – 48-річний чоловік і дві жінки 75 та 78 років.

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Росіяни пошкодили більше десятка багатоповерхівок фото: Telegram/Сергій Лисак

Окупанти пошкодили підприємства, освітній і культурний заклади, більше десятка багатоповерхівок. Понад 60 легковиків побиті, ще кілька – знищені. Зачепило також дві вантажівки.

«На місцях працюють всі служби. Залучені благодійники, які видають будівельні матеріали. Комунальники прибирають територію», – каже він.

Крім того, ворог бив дронами-камікадзе та артилерією по Нікопольщині. Зокрема, по райцентру, Покровській, Марганецькій і Червоногригорівській громадах.

Постраждала 30-річна жінка. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, інфраструктура, АЗС, авто.

Нагадаємо, окупанти вдарили дронами по Харкову. Внаслідок ударів є постраждалі. Російська армія здійснила атаку, використовуючи нову тактику для ослаблення системи протиповітряної оборони.

Раніше війська РФ атакували Дніпро дронами-камікадзе «Шахед». У місті сталося декілька пожеж.

До слова, технічні команди не визначили, яким чином здійснювати моніторинг часткового припинення вогню між Україною та Росією.