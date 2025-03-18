Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 20:26 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 18 березня, внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням безпілотників сталося падіння уламків дрона противника на території однієї з шкіл у Деснянському районі.

До слова, Україна випробувала новий далекобійний дрон. Він здатен пролетіти 3 тис. км. За словами президента Зеленського, Україна розвиває лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку держави.

Читайте також:

Теги: тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через падіння уламків в Обухівському та Бориспільському районах загорівся трав'яний настил
Уламки дронів спричинили пожежі у двох районах Київщини
7 березня, 09:59
Інспекція з паркування не штрафуватиме за порушення під час тривоги  
Паркування у Києві під час повітряних тривог. Влада зробила важливе нагадування
10 березня, 14:43
БпЛА атакують Київ
Столицю знову атакують ворожі безпілотники
21 лютого, 00:44
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
24 лютого, 11:34
У Київській області є руйнування та постраждала
Ворожа атака дронами та заява Трампа щодо РФ: головне за ніч
25 лютого, 06:50
Повітряна тривога у Києві тривала понад чотири години
Повітряна тривога у Києві тривала понад чотири години
25 лютого, 08:34
Українські громади по світу 24 лютого 2025 року о 18:00 за місцевим часом увімкнуть сирену
Акція на підтримку України пройде у понад 500 містах по всьому світу
22 лютого, 15:48
Віталій Кличко: Сьогодні, в критичний у цій страшній війні момент, ми повинні продемонструвати єднання і гідність
Кличко в цифрах розповів про життя столиці протягом трьох років широкомасштабної війни
24 лютого, 13:18
Падіння уламків збитого ворожого дрона зафіксовано на території школи по вул. Путивльська у Деснянському районі Києва
Дронова атака на Київ: уламки впали на територію школи в Деснянському районі
Сьогодні, 09:40

Події в Україні

Генштаб спростував інформацію про просування росіян углиб Сумщини
Генштаб спростував інформацію про просування росіян углиб Сумщини
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
У квітні ЗСУ перейдуть на систему корпусів. Генштаб пояснив переваги
У квітні ЗСУ перейдуть на систему корпусів. Генштаб пояснив переваги
Рахункова палата провела аудит американської допомоги і оприлюднила результати
Рахункова палата провела аудит американської допомоги і оприлюднила результати
Суд відпустив з-під домашнього арешту скандального діяча УПЦ МП
Суд відпустив з-під домашнього арешту скандального діяча УПЦ МП
У Збройних силах зʼявиться солдат-робот «Лють», оснащений кулеметом: деталі
У Збройних силах зʼявиться солдат-робот «Лють», оснащений кулеметом: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2025
51K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
21K
Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині
18K
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає
15K
Найменшому завербованому ФСБ – 12 років. Зверніть увагу на своїх дітей!

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Сьогодні, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Вчора, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua