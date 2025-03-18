У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 20:26 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою ударних дронів.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 18 березня, внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням безпілотників сталося падіння уламків дрона противника на території однієї з шкіл у Деснянському районі.

До слова, Україна випробувала новий далекобійний дрон. Він здатен пролетіти 3 тис. км. За словами президента Зеленського, Україна розвиває лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку держави.