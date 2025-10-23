Головна Країна Події в Україні
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістики

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
колаж: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 8:45 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали семеро людей.

тривога

