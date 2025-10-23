У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога через загрозу балістики
Громадянам слід пройти в укриття
Станом на 8:45 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Унаслідок ударів постраждали семеро людей.
