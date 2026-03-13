Лінія фронту станом на 13 березня 2026. Зведення Генштабу

glavcom.ua
Іванна Гончар
Ситуація на фронті 13 березня
фото: Генштаб ЗСУ

13 березня на фронті відбулося 129 бойових зіткнення

Противник завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 72 авіаційних ударіі – скинув 194 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 6756 дронів-камікадзе та здійснив 2757 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

13 березня на фронті відбулося 129 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 122 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два – із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаударів із застосуванням двох КАБ. На напрямку зафіксовано три боєзіткнення.

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі Приліпівки.

На Куп'янському напрямку

Ворог двічі атакував у районах Новоосинового та Новоплатонівки. Одна атака іще триває.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали чотири штурми окупантів у районах Дробишевого, Лиману та Ставків.

На Слов'янському напрямку

Противник 11 разів намагався просунутися вперед у бік Закітного, Платонівки, Ямполя та Різниківки. Одна штурмова дія агресора триває.

На Краматорському напрямку

Агресор атакувальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 26 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівка, Миколайпілля, Новопавлівка та Софіївка.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Торецьке, Затишок, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новопідгородне, Муравка та Гришине.

На Олександрівському напрямку

Окупанти вісім разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах населених пунктів Олександроград, Андріївка-Клевцове, Вишневе, Калинівське, Красногірське та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулися 17 атак окупантів: у районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мирне, Оленокостянтинівка, Варварівка та Зелене. Дві атаки тривають.

На Оріхівському напрямку

Противник атакував у районі Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Штурмові дії ворога не зафіксовані.

Нагадаємо, триває 1479-й день повномасштабної війни в Україні.

