У Києві оголошено повітряну тривогу

Пройдіть в укриття!

У Києві о 22:59 оголошено повітряну тривогу. Існує загроза БпЛА. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, уночі росіяни вкотре завдали дронових ударів по енергооб’єктах у кількох регіонах України. Внаслідок цього на ранок були знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема – на Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень. Причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру. В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

