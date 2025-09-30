У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
Громадяни можуть виходити з укриття
Станом на 17:57 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу балістичного озброєння. О 18:23 тривогу в столиці було скасовано.
Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, російські війська атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ударів є один загиблий та 15 поранених.
